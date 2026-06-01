VTB lance une banque en ligne spéciale pour les enfants et les adolescents

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VTB lance une banque en ligne spéciale pour les enfants et les adolescents

À l'automne de cette année, la banque VTB lancera un service bancaire en ligne spécialisé destiné aux enfants âgés de 6 à 14 ans. C'est ce qu'a annoncé Olga Skorobogatova, première vice-présidente du conseil d'administration de la banque, à la veille du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Grâce à la nouvelle plateforme, les clients âgés de 6 à 14 ans pourront effectuer des virements par numéro de téléphone, payer via QR-code et utiliser un flux « intelligent » fournissant des conseils sur l'épargne et la sécurité. Un chatbot éducatif spécial sera également intégré à l'application.

Pour accéder au service, les parents doivent commander une carte VTB ou un autocollant de paiement en indiquant le numéro de mobile de leur enfant. Les fonctions de contrôle des dépenses et de définition de limites seront accessibles aux parents dans l'application principale de la banque.

En outre, un service de « seconde main » est en cours de préparation pour les adolescents âgés de 14 à 18 ans. Cette fonctionnalité permet aux parents d'approuver à distance les transactions effectuées par leurs enfants dépassant une limite définie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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