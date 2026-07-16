Coup de tonnerre au mercato pour Sogdiana : un ancien de Serie A débarque à Jizzakh !

Le club de Sogdiana, basé à Jizzakh, continue de renforcer son effectif lors de ce mercato estival. L'équipe a officiellement annoncé la signature du talentueux milieu offensif serbe Petar Mićin pour renforcer ses rangs.

Zamin.uz vous présente les détails de ce transfert et le parcours riche de cette nouvelle recrue.

Détails du contrat

L'accord conclu avec l'ailier serbe de 27 ans est un engagement à long terme qui sera valable jusqu'au 31 décembre 2027. Cela témoigne de la grande confiance que le club de Jizzakh accorde à ce nouveau joueur et de ses ambitions futures liées à ce renfort.

Qui est Petar Mićin ? Son parcours professionnel

Mićin est un joueur expérimenté qui a évolué dans plusieurs championnats européens de haut niveau, notamment au sein du système de la Serie A italienne et de la Premier League ukrainienne.

Le tableau ci-dessous retrace les clubs où le joueur a évolué jusqu'à présent :

Nom du club Pays Statut / Rôle Vojvodina, Čukarički, Napredak, Radnički Niš Serbie Débuts de carrière, participation au championnat local Udinese Italie Sous contrat au sein d'un club de Serie A faisant partie du top 5 européen Chievo Italie Joueur prêté Sereď Slovaquie Expérience acquise sur les terrains européens via un prêt Zorya Louhansk Ukraine Membre clé et titulaire indiscutable depuis 2023

Expérience internationale : Petar Mićin a non seulement brillé en club, mais a également défendu les couleurs de son pays avec les sélections U-19 et U-21 de Serbie sur la scène internationale.

Polyvalence sur le terrain : quel est son poste ?

Pour l'entraîneur de Sogdiana, le transfert de Mićin offre un avantage tactique majeur, car il s'agit d'un joueur polyvalent capable d'évoluer efficacement à plusieurs postes offensifs :

Poste principal : Ailier gauche.

Postes secondaires : Peut également être utilisé comme ailier droit ou meneur de jeu (numéro 10) selon les besoins de l'équipe.

L'activité estivale du club de Jizzakh

Le club de Jizzakh affiche de grandes ambitions pour la saison en cours. Sogdiana s'efforce de renforcer systématiquement son effectif durant ce mercato.

Rappelons qu'avant ce transfert, l'équipe avait déjà consolidé sa défense en signant le défenseur central expérimenté Igor Golban. L'arrivée de Mićin devrait propulser le potentiel offensif de l'équipe vers un nouveau palier.