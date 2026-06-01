105 millions de signaux et tous terrestres : l'UCLA termine une étude d'une décennie

Les radioastronomes de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ont annoncé les résultats d'un programme d'une décennie visant à rechercher des signatures technologiques de civilisations extraterrestres. Les recherches ont été menées à l'aide du radiotélescope de 100 mètres de Green Bank à des fréquences comprises entre 1,15 et 1,73 GHz. Au cours des observations, les scientifiques ont analysé plus de 70 000 systèmes stellaires et enregistré environ 105,7 millions de signaux candidats. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Malgré l'énorme volume de données, aucun signal n'a passé la vérification. Tous les candidats se sont finalement avérés être des interférences radio terrestres provenant de communications par satellite et d'autres sources anthropiques. Cependant, les chercheurs ne considèrent pas cela comme un échec, mais comme un résultat scientifique important. Pour tester la fiabilité des méthodes de recherche, des signaux de test artificiels ont été introduits dans le système, et les algorithmes ont réussi à les détecter avec une précision de 94 % à 98,7 %.

Au cours de l'analyse, des méthodes d'apprentissage automatique ont été utilisées, notamment des réseaux de neurones convolutifs de la famille ResNet. Ces technologies ont aidé à séparer automatiquement les signaux utiles du bruit. Des bénévoles de la plateforme Zooniverse ont également participé activement à la préparation de l'ensemble de données pour entraîner les algorithmes. L'étude a également pris en compte des effets complexes tels que les décalages de fréquence Doppler causés par la rotation planétaire.

Selon les résultats, il est apparu que les émetteurs radio puissants sont très rares dans notre partie locale de la galaxie. Les calculs montrent qu'avec une probabilité de 95 %, moins d'un système stellaire sur 16 000 peut émettre un signal puissant jusqu'à une distance de 20 000 années-lumière. À titre de comparaison, la sensibilité de cette recherche était suffisante pour détecter un signal au niveau du célèbre observatoire d'Arecibo à une distance de plusieurs centaines d'années-lumière.

Les auteurs ont également attiré l'attention sur le financement public limité de projets comme SETI. Actuellement, ces recherches sont principalement menées par des fondations privées. Bien qu'aucun extraterrestre n'ait été trouvé cette fois-ci, le projet a prouvé à quel point le rôle de l'intelligence artificielle et des bénévoles est important dans le traitement des données astronomiques.