Une 'colle' spatiale pour l'électronique inventée en Russie

·76·Technologie
Une 'colle' spatiale pour l'électronique inventée en Russie

Le holding Rosel, membre de Rostec, a mis au point une nanopâte à base d'argent destinée au montage de cristaux par frittage. La caractéristique principale de cette technologie est l'assemblage des matériaux sous pression, ce qui, contrairement au brasage traditionnel, empêche la formation de vides dans le joint. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce nouveau développement assure une conductivité thermique et électrique élevée, ainsi qu'une capacité à résister à des températures extrêmes et à des cycles thermiques brusques. Selon les développeurs, la pâte permet d'effectuer des montages à des températures de 200–250 °C. Parallèlement, les joints finis présentent une résistance thermique nettement supérieure à celle des brasures classiques.

L'une des caractéristiques importantes du matériau est sa résistance aux radiations, ce qui est crucial pour le matériel spatial. Le Bureau central de conception des matériaux radio spéciaux (SKB RM) a été chargé de la création de cette nanopâte. Les premiers tests ont montré des performances élevées, notamment une conductivité thermique allant jusqu'à 170 W/m*K.

RussieTechnologieEspaceÉlectroniqueNanopâte
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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