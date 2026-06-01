Samsung déploie la mise à jour One UI 8.5 pour les modèles Galaxy A34, A54 et M36

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Samsung déploie la mise à jour One UI 8.5 pour les modèles Galaxy A34, A54 et M36

Samsung étend le déploiement de la version finale de son interface One UI 8.5 pour les smartphones de milieu de gamme. Aujourd'hui, la mise à jour a été lancée pour le modèle Galaxy A34 — le logiciel portant le numéro de build A346NKSUEFZE6 est officiellement disponible en Corée du Sud. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

De plus, la version One UI 8.5 a été rendue disponible pour les smartphones Galaxy M36 (connu sous le nom de Galaxy Jump 4 sur le marché coréen) et Galaxy A54 (Galaxy Quantum 4). La mise à jour pour le Galaxy M36 pèse environ 3 Go et inclut le correctif de sécurité de mai 2026.

Parallèlement, Samsung a élargi la disponibilité géographique de la mise à jour pour les modèles plus récents Galaxy A55 et Galaxy A35. One UI 8.5 est désormais accessible aux utilisateurs en Inde et sera déployée dans d'autres pays prochainement.

Les principales caractéristiques de l'interface One UI 8.5 incluent un nouveau design avec des effets de transparence et de flou améliorés, un panneau de paramètres rapides entièrement personnalisable, ainsi que des options de polices supplémentaires pour l'horloge de l'écran de verrouillage. En outre, Samsung a ajouté de nouveaux fonds d'écran, une application Météo améliorée et des fonctions d'Horloge étendues.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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