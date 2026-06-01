Des scientifiques percent le mystère des signaux radio ultra-longs venant de l'espace

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Des scientifiques percent le mystère des signaux radio ultra-longs venant de l'espace

Des scientifiques australiens ont pour la première fois expliqué la nature de rares sursauts radio ultra-longs, durant de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures. Auparavant, l'origine de ces signaux était liée aux étoiles à neutrons, mais de nouvelles recherches montrent que la source est un système binaire composé d'une naine blanche et d'une naine rouge. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les observations ont été menées à l'aide du radiotélescope ASKAP en Australie. Au centre de l'étude se trouvait l'objet ASKAP J1745 5051, qui est devenu la première source confirmée de signaux LPT (long-period transients). Pour confirmer leurs conclusions, les astronomes ont également utilisé les données de télescopes à rayons X orbitaux, notamment Spektr-RG.

Selon les chercheurs, dans un tel système, une naine blanche attire progressivement la matière d'une naine rouge. Cette interaction déclenche des sursauts complexes et prolongés d'ondes radio et de rayons X. Le signal possède une structure variable, différant fondamentalement des sursauts radio courts classiques.

Cette découverte est importante non seulement pour comprendre la nature des signaux, mais aussi pour étudier la matière dans des champs magnétiques et gravitationnels extrêmes impossibles à reproduire sur Terre. De tels systèmes agissent comme des laboratoires naturels uniques dans l'univers.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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