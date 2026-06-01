DuckDuckGo facilite l'accès à son moteur de recherche sans IA

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DuckDuckGo facilite l'accès à son moteur de recherche sans IA

Alors que le flux d'utilisateurs augmente, le moteur de recherche alternatif DuckDuckGo a introduit de nouvelles options pour ceux qui sont opposés à l'IA. L'entreprise a lancé des extensions dédiées pour les navigateurs Chrome et Firefox. Grâce à ces extensions, les utilisateurs peuvent définir noai.duckduckgo.com comme moteur de recherche par défaut. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Lorsque le nouveau système est activé, les utilisateurs sont redirigés vers une page exempte de réponses générées par IA, de suggestions de chatbots et d'images artificielles dans les résultats de recherche. Les représentants de DuckDuckGo ont déclaré que cette mesure visait à offrir du confort à ceux qui préfèrent la recherche traditionnelle, après que Google a annoncé le passage complet de son moteur de recherche à un format basé sur l'IA.

Selon les statistiques, les visites sur DuckDuckGo ont fortement augmenté depuis l'annonce des changements par Google. Plus précisément, les visites hebdomadaires sur la page de recherche sans IA ont augmenté de 30 %, et les installations d'applications aux États-Unis ont progressé de 18,1 %. Les utilisateurs recherchent le format classique des "10 liens bleus" plutôt que la fonction AI Overviews proposée par Google.

Il convient de noter que DuckDuckGo n'est pas totalement opposé aux technologies d'IA. L'entreprise continue de proposer son propre chatbot IA et des abonnements payants permettant d'accéder à divers modèles de réseaux neuronaux. Cependant, l'entreprise vise à offrir aux utilisateurs un choix et le droit de consulter les résultats de recherche sans intervention artificielle.

Dans un avenir proche, DuckDuckGo mettra également à jour ses extensions Privacy Essentials pour les navigateurs Edge et Opera. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs de gérer les paramètres d'IA avec plus de précision. Pour l'instant, ces paramètres sont automatiquement conservés pour les utilisateurs du navigateur DuckDuckGo.

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Nodirbek Razzokov
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