Revolut commence son entrée sur le marché indien

Le géant britannique de la fintech Revolut a commencé à proposer ses services aux utilisateurs en Inde dans le cadre d'un programme bêta contrôlé avant un lancement à grande échelle. L'entreprise avait ouvert les inscriptions plus tôt cette année, et plusieurs milliers d'utilisateurs sur la liste d'attente ont désormais accès à l'application, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Un porte-parole de Revolut a indiqué qu'une version bêta localisée de l'application pour le marché indien est désormais disponible sur le Google Play Store et l'Apple App Store. L'objectif de cette phase est de recueillir des commentaires sur les performances du produit et d'améliorer l'expérience client avant d'ouvrir la plateforme au grand public. Actuellement, environ 450 000 personnes sont sur la liste d'attente.

Les participants au programme bêta peuvent utiliser les paiements UPI, les portefeuilles électroniques, les cartes de débit locales et multi-devises, ainsi que les cartes virtuelles. Cependant, en raison des exigences liées à la licence bancaire, les comptes familiaux ou conjoints ne seront pas proposés sur le marché indien. L'entreprise prévoit d'ouvrir les inscriptions à tous les utilisateurs dans un avenir proche.

Revolut travaille sur son entrée sur le marché indien depuis 2021. En 2022, l'entreprise a acquis Arvog Forex pour renforcer ses capacités réglementaires et a obtenu une licence PPI de la Reserve Bank of India. Cette licence permet à l'entreprise de proposer des services intégrés aux portefeuilles numériques et au réseau UPI.

L'entreprise vise à attirer 20 millions d'utilisateurs en Inde d'ici 2030 et à traiter au moins 7 milliards de dollars de transactions. Revolut cible principalement les utilisateurs férus de technologie âgés de 25 à 45 ans.