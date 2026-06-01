L'ancien CTO de Meta lève 250 millions de dollars pour des projets climatiques

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L'ancien CTO de Meta lève 250 millions de dollars pour des projets climatiques

Gigascale, une société de capital-risque fondée par l'ancien CTO de Meta, Mike Schroepfer, a annoncé lundi le lancement d'un nouveau fonds de 250 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs qui "reconstruisent l'économie physique". Le fonds se concentre sur l'énergie, l'infrastructure du réseau et les minéraux critiques, selon Techcrunch.com rapporte.

Gigascale va à contre-courant de la tendance baissière du secteur en maintenant une attention rigoureuse sur les technologies climatiques (climate tech). Le deuxième fonds de l'entreprise est la suite logique de la stratégie d'investissement que Mike Schroepfer a menée au cours des trois dernières années. À ce jour, Gigascale a investi dans des startups renommées telles que Commonwealth Fusion Systems, Heron Power, Mill et Form Energy.

Ces dernières années, le secteur des technologies climatiques est devenu de plus en plus lié à l'énergie et aux infrastructures en raison des exigences de l'IA. Alors que les besoins en électricité augmentent, investir dans de nouvelles sources d'énergie et leurs méthodes de distribution offre de grandes opportunités. Schroepfer a cité l'énergie solaire comme exemple d'une technologie bon marché et rapide qui conquiert le marché.

L'IA et les processus d'électrification à grande échelle rendent difficile la connexion des entreprises au réseau général. En conséquence, de nombreuses entreprises cherchent à créer leurs propres sources d'énergie. Par exemple, les délais d'attente pour les turbines à gaz naturel s'étendent jusqu'au début des années 2030. Dans un tel contexte de pénurie d'énergie, les startups capables de fournir de l'énergie de manière moins coûteuse et plus flexible devraient s'imposer sur le marché.

Gigascale ne se limite pas à la production d'énergie. L'entreprise recherche également de nouvelles opportunités dans les domaines de l'infrastructure du réseau, des minéraux critiques et de l'"IA physique" (physical AI). Il s'agit d'une étape stratégique pour Schroepfer visant à combiner son expertise technologique avec la résolution des problèmes climatiques.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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