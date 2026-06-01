Anthropic dépose une demande confidentielle pour son introduction en bourse

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Anthropic dépose une demande confidentielle pour son introduction en bourse

Anthropic, le créateur du chatbot Claude, a déposé une demande confidentielle pour une introduction en bourse (IPO). L'entreprise, valorisée à environ 1 000 milliards de dollars, a annoncé sur son blog officiel avoir soumis les documents pertinents à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Pour l'instant, Anthropic n'a pas divulgué le nombre d'actions qui seront mises en vente ni leur prix. Selon les représentants de l'entreprise, le processus d'IPO dépendra des conditions du marché et d'autres facteurs externes. Cette étape intervient une semaine seulement après un tour de table de série H de 65 milliards de dollars qui a porté la valorisation de l'entreprise à 965 milliards de dollars.

Ce tour d'investissement a été mené par des fonds majeurs tels qu'Altimeter Capital, Dragoneer et Sequoia Capital, attirant de nombreux investisseurs institutionnels. Cette démarche d'Anthropic intervient à une période intense, alors que SpaceX se prépare à une introduction en bourse avec une valorisation de 2 000 milliards de dollars.

Par ailleurs, le principal concurrent d'Anthropic, OpenAI, prépare également son propre processus d'introduction en bourse. En mars, OpenAI a levé 122 milliards de dollars, portant sa valorisation à 852 milliards de dollars. La concurrence entre les deux grands laboratoires sur le marché boursier devrait mettre à rude épreuve l'intérêt des investisseurs pour l'intelligence artificielle.

Fondée en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI, Anthropic était initialement considérée comme un outsider. Cependant, grâce au modèle Claude et au système de cybersécurité Mythos, les revenus de l'entreprise ont fortement augmenté. Selon les informations, le taux de revenu annuel de l'entreprise est passé de 9 milliards de dollars fin 2025 à 47 milliards de dollars actuellement.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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