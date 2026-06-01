Un service de triche pour Grand Theft Auto V piraté : les données de milliers d'utilisateurs divulguées

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Un service de triche pour Grand Theft Auto V piraté : les données de milliers d'utilisateurs divulguées

La plateforme Atlas Menu, qui fournit des services de triche pour le célèbre jeu en ligne Grand Theft Auto V, a subi une cyberattaque. Selon le service de notification de fuite de données Have I Been Pwned, les données volées incluent les adresses e-mail des utilisateurs, leurs identifiants, leurs mots de passe chiffrés, leurs adresses IP et leurs tickets de support technique. C'est ce qu'a rapporté Techcrunch.com .

Le rapport indique que les données de près de 64 000 comptes ont été compromises à la suite de ce piratage. Il est intéressant de noter qu'Atlas Menu promettait sur son site officiel une "authentification sécurisée et une confidentialité de haut niveau grâce à des méthodes de chiffrement avancées". Le site est actuellement hors ligne.

Le pirate informatique qui a revendiqué l'attaque a publié les données volées sur la plateforme GitHub. On suppose que l'objectif principal du pirate était de se venger des escrocs. Les propriétaires d'Atlas Menu n'ont pas encore fait de commentaire officiel sur cette situation.

Atlas Menu offrait aux joueurs des capacités surnaturelles telles que "l'invisibilité", le "super saut" et la possibilité de voler à travers la carte. Cet incident montre à quel point les données personnelles des utilisateurs cherchant à utiliser des méthodes déloyales dans les jeux sont vulnérables.

Aujourd'hui, les cheats de jeux vidéo sont devenus une industrie de plusieurs millions de dollars, car de nombreux joueurs sont prêts à payer pour obtenir un avantage sur leurs rivaux. Atlas Menu n'est pas le premier service de ce type à être victime d'une cyberattaque ; auparavant, des rapports avaient circulé sur le piratage d'un service de triche populaire pour Counter-Strike: Global Offensive.

CybersécuritéGrand Theft Auto VHackerFuite de donnéesAtlas Menu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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