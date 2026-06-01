The Mall : Lancement d'une plateforme universelle pour les achats en ligne

Alors que les jeunes générations aux États-Unis retournent vers les centres commerciaux traditionnels, la startup The Mall a transposé ce concept dans le monde numérique. La nouvelle application permet aux utilisateurs de créer un centre commercial virtuel personnalisé avec leurs marques préférées et de suivre toutes les réductions au même endroit, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'une des fondatrices, Ellie Konsker, l'idée est née de la fragmentation excessive des achats en ligne. Les consommateurs sont contraints d'ouvrir des dizaines d'onglets de navigateur, de s'abonner à diverses newsletters et de suivre les actualités des marques en temps réel, ce qui complique le processus d'achat.

Les fondatrices de The Mall, Shreya Halder et Ellie Konsker, visent à transformer cette plateforme en une base de données unique, semblable à Spotify pour la musique ou Goodreads pour les lecteurs. Actuellement, l'application compte plus de 10 000 marques, et les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux magasins en liant les pages Instagram ou TikTok de leurs marques préférées.

Techniquement, la plateforme ne se connecte pas directement aux marques via API. Au lieu de cela, une technologie spéciale scanne (scraping) les sites de vente au détail pour mettre à jour les catalogues de produits et les informations sur les prix. Le système utilise des LLM (grands modèles linguistiques) pour trier toutes les données et envoyer des notifications push aux utilisateurs concernant les nouvelles collections ou les réductions.