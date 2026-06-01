Huawei présente le Router X1 Pro Gaming Edition avec 11 antennes et Wi-Fi 7+

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Huawei présente le Router X1 Pro Gaming Edition avec 11 antennes et Wi-Fi 7+

Huawei a officiellement dévoilé son nouveau routeur de jeu Router X1 Pro Gaming Edition en Chine. L'appareil est déjà disponible en précommande au prix de 666 yuans (environ 98 dollars). Le nouveau modèle prend en charge la technologie Wi-Fi 7+ développée par Huawei, qui assure une meilleure pénétration du signal à travers les murs et une meilleure résistance aux interférences. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le routeur est doté du système Multi-Link Operation (MLO), l'une des fonctions clés de la norme Wi-Fi 7. Cette technologie permet aux appareils compatibles de se connecter simultanément aux bandes 2,4 et 5 GHz, augmentant ainsi considérablement la vitesse et la stabilité du transfert de données. L'appareil est conçu dans un boîtier cylindrique et équipé de 11 antennes assurant une couverture à 360 degrés.

Techniquement, le Router X1 Pro Gaming Edition est équipé de quatre ports Ethernet de 2,5 Gbit/s. La plateforme matérielle est basée sur la puce SoC Huawei Lingxiao. Le routeur comprend également la fonction Game Turbo pour une stabilité accrue pendant les jeux et une passerelle Star Flash.

Le nouveau routeur est entièrement intégré à l'écosystème de maison intelligente basé sur le système d'exploitation HarmonyOS. Cela permet aux utilisateurs de gérer facilement tous les appareils intelligents via un réseau unique. Conçu spécialement pour les passionnés de jeux, ce modèle permet de réduire la latence au minimum.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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