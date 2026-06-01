La pénurie d'eau identifiée comme un risque majeur dans les documents d'introduction en bourse de SpaceX

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a apporté une modification inattendue à son dossier d'introduction en bourse (IPO). Dans le document mis à jour, l'entreprise avertit les investisseurs que la pénurie de ressources en eau nécessaires au refroidissement des centres de données pourrait constituer un risque sérieux. Pour SpaceX, le besoin en eau est désormais aussi stratégique que l'électricité, les processeurs et d'autres ressources essentielles. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Avec l'intégration du projet d'intelligence artificielle xAI, la demande en puissance de calcul a fortement augmenté. Alors que SpaceX ne se préoccupait auparavant que des coûts énergétiques et des délais de construction, l'entreprise reconnaît désormais que la pénurie d'eau, la sécheresse et la concurrence pour les ressources locales pourraient limiter les opérations des centres de données. Ce problème est devenu un facteur décisif dans le choix des emplacements pour les nouvelles installations.

Les changements apportés au document pourraient être le résultat de négociations en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L'impact des centres de données sur les réserves d'eau locales dans le contexte du changement climatique fait actuellement l'objet d'un débat mondial intense. SpaceX a déclaré qu'en cas de pénurie d'eau, elle pourrait être contrainte de passer à des technologies de refroidissement alternatives plus coûteuses.

En outre, SpaceX a annoncé avoir réservé 5 % des actions de l'IPO pour ses employés et les proches de sa direction. Elle a également averti que des actions supplémentaires pourraient être émises à l'avenir en raison d'une éventuelle fusion avec Tesla ou d'autres transactions majeures, ce qui pourrait entraîner une dilution des parts des actionnaires actuels.