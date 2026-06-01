Huawei Nova 16 et Nova 16z : batterie de 7000 mAh et connectivité satellite

Huawei a enrichi sa gamme de smartphones de milieu de gamme avec les nouveaux modèles Nova 16 et Nova 16z. Ces appareils sont équipés de fonctionnalités auparavant réservées aux flagships, notamment un système de messagerie par satellite et des batteries à très haute capacité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le modèle Nova 16 est doté d'un processeur Kirin 9010S et d'un écran OLED de 6,68 pouces avec une résolution de 2800 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le point fort de l'appareil est sa batterie de 7000 mAh et sa technologie de charge rapide de 100 watts. Le système de caméra comprend un capteur principal de 50 mégapixels et un module périscopique avec zoom numérique 100x. Il prend également en charge la communication par satellite bidirectionnelle via le système BeiDou, le Wi-Fi 7 et la norme de protection IP65.

La version Nova 16z est propulsée par une puce Kirin 8020 et est équipée d'un écran FHD+ de 6,7 pouces. Le smartphone dispose d'une batterie de 6000 mAh et est également livré avec un chargeur de 100 watts. Le bloc caméra se compose d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels, tandis que la caméra selfie est de 50 mégapixels.

Les deux smartphones fonctionnent sous le nouveau système d'exploitation HarmonyOS 6.1. Des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), telles que le traitement d'image et un assistant vocal intelligent, sont intégrées au système. Concernant les prix, le modèle Nova 16z est proposé à partir de 335 dollars, tandis que le Huawei Nova 16 démarre à 420 dollars.