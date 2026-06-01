Une faille de sécurité majeure permettant d'accéder aux comptes Instagram des utilisateurs a été corrigée. Il s'est avéré que la cyberattaque a été menée en trompant le chatbot de support basé sur l'intelligence artificielle de Meta. Les pirates ont induit le bot en erreur pour obtenir l'accès à des comptes tiers, rapporte Techcrunch.com rapporte.

Le week-end dernier, de nombreux utilisateurs sur Reddit et X ont signalé que leurs profils avaient été volés. Parmi les victimes figuraient le compte officiel de la Maison Blanche de l'ère Obama, inactif depuis 2017, le sergent-chef de la U.S. Space Force John Bentivegna, ainsi que la chercheuse en sécurité Jane Wong. Wong a déclaré que son mot de passe avait été modifié sans son consentement et qu'elle avait reçu de nombreuses demandes de réinitialisation tout au long de la journée.

Une vidéo publiée sur X a montré le processus de piratage étape par étape. L'attaquant a d'abord utilisé un VPN pour faire correspondre sa localisation avec celle supposée de la victime, ce qui a aidé à contourner les systèmes de sécurité d'Instagram. Ensuite, le pirate a entamé une discussion avec le Meta AI Support Assistant et a demandé au bot de lier une nouvelle adresse e-mail au compte.

Le chatbot a envoyé un code de vérification à l'adresse e-mail fournie par le pirate, et une fois le code saisi, il a affiché un bouton de réinitialisation du mot de passe. L'aspect le plus dangereux est que le pirate n'avait pas besoin d'accéder à l'e-mail original de la victime. TechCrunch a confirmé que le code de vérification était bien arrivé dans la boîte mail du pirate montrée dans la vidéo.

Lundi, le porte-parole d'Instagram, Andy Stone, a annoncé que le bug avait été corrigé. On ignore actuellement combien d'utilisateurs ont été touchés par cette vulnérabilité. Meta a refusé de faire d'autres commentaires officiels sur la situation.