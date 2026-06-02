Wildberries devrait acquérir une participation dans AliExpress Russia

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Wildberries devrait acquérir une participation dans AliExpress Russia

Wildberries pourrait entrer au capital d'AliExpress Russia. Selon la publication Svobodnaya Kassa, citant des sources du marché de la vente au détail, l'accord devrait être finalisé d'ici septembre de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, le plus grand actionnaire d'AliExpress Russia est Alibaba Group, qui détient une participation de 47,85 %. Parmi les cofondateurs russes figurent la holding USM d'Alisher Usmanov (24,3 %), VK (15 %) et le RDIF (12,8 %). Bien que l'accord n'ait pas encore été officiellement confirmé, s'il se concrétise, il pourrait modifier considérablement l'équilibre des forces sur le marché du commerce en ligne.

Les représentants d'AliExpress CIS ont fourni un commentaire officiel, déclarant qu'ils continuent de développer des partenariats avec des services locaux. Dans le cadre de cette collaboration, les utilisateurs d'AliExpress peuvent désormais choisir de faire livrer leurs achats dans les points de retrait Wildberries (PVZ). De plus, depuis janvier, certains clients russes ont la possibilité de payer leurs marchandises via WB Koshelyok.

Actuellement, les entreprises testent l'accès aux produits chinois pour les utilisateurs de Wildberries en Russie et dans les pays de la CEI. Cela contribuera à rendre l'assortiment unique et vaste d'AliExpress plus accessible aux clients de la région.

Auparavant, la plateforme avait également introduit la possibilité de s'autoriser via Yandex ID, de payer avec Yandex Pay et de retirer les commandes dans les points Yandex Market.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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