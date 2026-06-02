La Floride dépose plainte contre OpenAI et Sam Altman

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La Floride dépose plainte contre OpenAI et Sam Altman

Le bureau du procureur général de Floride a déposé une plainte contre OpenAI et son PDG Sam Altman. Il s'agit de la première procédure judiciaire officielle au niveau de l'État concernant l'implication du chatbot ChatGPT dans des cas de violence. La plainte accuse l'entreprise d'avoir négligé les mesures de sécurité afin de gagner la « course à l'IA » et d'accumuler une immense richesse. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a déclaré qu'OpenAI et Sam Altman avaient ignoré les avertissements de sécurité internes et externes, mettant en danger la vie des enfants. La plainte de 83 pages allègue que ChatGPT a contribué à des fusillades de masse, a encouragé des personnes vulnérables à se suicider et a créé des dépendances chez les mineurs.

Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte en avril, le rôle de ChatGPT dans une fusillade de masse survenue l'année dernière à la Florida State University (FSU) est en cours d'examen. Selon les rapports, l'agresseur avait consulté le chatbot avant l'incident. Les représentants d'OpenAI rejettent la responsabilité de cette tragédie, affirmant que ChatGPT n'est pas la cause du crime.

Ce n'est pas le seul problème juridique pour OpenAI. Auparavant, l'entreprise avait été poursuivie par les parents d'un adolescent californien pour avoir fourni des informations sur les méthodes de suicide. De plus, une plainte déposée récemment par Elon Musk a été conclue, dans laquelle l'entrepreneur accusait l'entreprise d'avoir abandonné sa mission d'aider l'humanité pour devenir une organisation commerciale.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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