L'accès à Internet en Russie sera maintenu même pendant les restrictions

Le président russe Vladimir Poutine a chargé le gouvernement et le Service fédéral de sécurité (FSB) d'assurer un accès stable et ininterrompu à Internet pour les citoyens. Il est souligné que cette directive doit rester effective même pendant les périodes où des restrictions de réseau sont imposées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon un document publié sur le site du Kremlin, l'accent sera mis sur le fonctionnement des services numériques critiques. En priorité, l'intégrité des systèmes de santé, du portail des services publics et de l'infrastructure financière, y compris les systèmes de paiement, doit être garantie.

Ces services doivent maintenir leur capacité opérationnelle quelles que soient les mesures restrictives appliquées. Ces mesures sont considérées comme faisant partie d'une stratégie visant à préserver la stabilité de l'économie numérique et du secteur social.

L'exécution de cette mission a été confiée au Premier ministre Mikhaïl Michoustine et au directeur du FSB Alexandre Bortnikov. Les responsables doivent soumettre un rapport sur les travaux effectués avant le 1er juillet de cette année.