L'ère du carburant liquide touche-t-elle à sa fin ? Un moteur à plasma révolutionnaire créé aux États-Unis

La société américaine The Aerospace Corporation a annoncé une avancée majeure dans le développement de l'une des technologies les plus complexes de l'astronautique moderne : un moteur de fusée à propergol solide capable d'être allumé et éteint plusieurs fois en vol. L'équipe de recherche a déjà créé un prototype expérimental du moteur. Il utilise des impulsions de plasma contrôlées électroniquement qui consomment un minimum d'énergie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le problème principal des moteurs à propergol solide traditionnels est qu'une fois le carburant allumé, le processus ne peut pas être arrêté avant que tout ne soit brûlé. Contrairement aux moteurs à carburant liquide, il était impossible de les éteindre, de les redémarrer ou d'ajuster précisément la poussée. C'est pourquoi des moteurs à liquide, plus coûteux et techniquement complexes, sont généralement utilisés pour les missions spatiales complexes.

Pour résoudre ce problème, les experts de The Aerospace Corporation ont uni leurs forces avec ceux de l'University of Southern California et de la Naval Postgraduate School. Les chercheurs testent la technologie des impulsions de plasma nanosecondes (NPPD). Cette méthode permet de contrôler le processus de combustion du propergol solide à l'aide de décharges électriques ultra-courtes. La base de la technologie repose sur la génération d'un plasma à basse température via des impulsions haute tension durant moins de 100 nanosecondes.

Les moteurs à propergol solide sont largement utilisés dans le secteur spatial pour leur conception simple, leur fiabilité et leur capacité à fournir une poussée élevée avec un poids relativement faible. Ils ne possèdent pas de turbopompes ou de vannes complexes, ce qui les rend bon marché et faciles à exploiter. La nouvelle technologie permet de contrôler le processus de combustion et de rallumer le moteur tout en conservant ces avantages.

Selon les développeurs, le nouveau système peut fonctionner avec différents types de propergols solides et ne nécessite pas de réservoirs sous pression lourds. Cette technologie est adaptée aussi bien aux satellites miniatures au format CubeSat qu'aux grands engins spatiaux. Actuellement, le projet est aux premiers stades de la recherche, mais il devrait considérablement élargir les capacités de manœuvres orbitales des satellites à l'avenir.