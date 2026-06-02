La Russie prévoit de produire 500 nouveaux avions en 10 ans

Vadim Badekha, chef de la United Aircraft Corporation (UAC), estime que les besoins des compagnies aériennes russes en nouveaux avions s'élèvent à près de 500 unités au cours des 10 à 12 prochaines années. Ce plan prévoit une transition vers des équipements produits localement dans le cadre d'une stratégie de substitution aux importations, suite au retrait progressif des appareils étrangers tels que Boeing et Airbus. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon Badekha, les contrats pour le premier lot d'avions de l'aviation civile ont été signés et sont actuellement en cours de production. Les paramètres clés pour les lots suivants ont été convenus, et l'entreprise doit désormais formaliser ces accords par des contrats officiels. L'achèvement du programme d'investissement permettra d'atteindre ce volume de production.

Des représentants du ministère russe de l'Industrie et du Commerce ont déclaré que plus de 3 000 milliards de roubles sont nécessaires pour lancer le deuxième lot d'avions locaux. Une fois les propositions soumises au gouvernement examinées, l'approbation d'un nouveau programme global de développement de l'industrie aéronautique est attendue.

Les livraisons prévues comprennent 90 MS-21 pour Aeroflot, 100 Tu-214 pour S7 Airlines, 20 Il-114-300 pour Aurora et au moins 100 avions SJ-100 avec substitution d'importations. L'UAC se dit convaincue que ces besoins seront confirmés par des commandes fermes des compagnies aériennes.