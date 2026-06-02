La startup de défense Mach Industries quadruple sa valorisation en un an

Mach Industries, une startup spécialisée dans les technologies de défense fondée par Ethan Thornton, âgé de 22 ans, a levé 300 millions de dollars lors d'un tour de table de série C. Suite à ce financement, la valorisation boursière de l'entreprise a atteint 1,8 milliard de dollars. C'est près de quatre fois plus que l'année dernière : en juin 2025, l'entreprise était valorisée à 470 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Ce tour d'investissement a été mené par Infinite Capital et Ribbit Capital. Des investisseurs majeurs tels que Bedrock Capital, Sequoia Capital et Khosla Ventures ont également participé au projet. Selon le fondateur de Mach Industries, Ethan Thornton, le développement de systèmes d'armes autonomes nécessite un capital important, c'est pourquoi l'entreprise prévoyait initialement de lever 200 millions de dollars, mais ce montant a été porté à 300 millions de dollars en raison du vif intérêt des investisseurs.

Fondée en 2023, Mach Industries travaille actuellement sur cinq véhicules autonomes : Viper (un appareil à réaction à décollage et atterrissage vertical), Glide (un planeur à haute altitude), Stratos (une plateforme de surveillance aérienne), Dart (un intercepteur anti-drones à faible coût) et Pike (un lanceur de munitions longue portée). L'entreprise prévoit de lancer la production d'au moins trois de ces systèmes l'année prochaine.

En outre, la startup a récemment signé un nouveau contrat avec le ministère américain de la Défense (Pentagone). Dans le cadre d'un accord avec la Defense Innovation Unit (DIU), l'entreprise développera un grand avion d'attaque pour la Navy ne nécessitant pas de piste de décollage. Ce projet pourrait également être utilisé à des fins commerciales à l'avenir.

Actuellement, l'équipe de Mach Industries compte plus de 350 employés. L'entreprise possède une usine de production couvrant plus de 10 000 mètres carrés à Huntington Beach, en Californie, ainsi que des centres de conception et d'ingénierie dans d'autres régions. Ethan Thornton a quitté le MIT (Massachusetts Institute of Technology) à l'âge de 19 ans pour fonder cette startup.