NVIDIA présente le nouveau processeur RTX Spark pour les agents IA

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NVIDIA présente le nouveau processeur RTX Spark pour les agents IA

Lors du salon Computex à Taipei, NVIDIA a présenté un nouveau processeur pour PC appelé RTX Spark. L'entreprise qualifie cette innovation de « superpuce » ; elle offre une puissance de 1 pétaflop et est spécialement conçue pour exécuter en toute sécurité des agents d'intelligence artificielle tels qu'OpenClaw ou Hermes Agent. Avec cette nouveauté, NVIDIA vise à accroître sa part sur le marché des CPU, évalué à 200 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les PC Windows équipés des nouvelles puces RTX Spark seront commercialisés à partir de cet automne. Ils seront fabriqués par des marques leaders telles qu'ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface et MSI, Acer et Gigabyte rejoignant la liste ultérieurement. Grâce à une technologie « bac à sable » spéciale développée en partenariat avec Microsoft, les utilisateurs pourront exécuter des modèles de langage étendus (LLM) directement sur leurs appareils, sans passer par des services cloud.

Le fondateur et PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a souligné que cette technologie mettra fin à l'ère de l'ouverture manuelle, du clic et de la saisie dans les applications. « Avec RTX Spark et Microsoft Windows, vous posez simplement une question et l'ordinateur fait le travail », a-t-il déclaré. Le système devrait devenir un outil essentiel non seulement pour les créateurs et les joueurs, mais aussi pour des milliards d'agents IA automatisant les tâches quotidiennes.

Actuellement, plus de 100 développeurs de logiciels, dont Adobe, Blender, ComfyUI, Riot Games et Xbox, ont confirmé leur soutien à la nouvelle puce. NVIDIA promet que sa technologie RTX améliorera la qualité d'image et accélérera les fonctions IA dans plus de 1 000 jeux et applications. Il s'agit d'une étape importante pour NVIDIA dans son retour sur le marché Windows basé sur l'architecture ARM, après l'échec de Surface RT en 2013.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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