Alphabet va lever 80 milliards de dollars pour l'infrastructure d'intelligence artificielle

Alphabet, la société mère de Google, a annoncé lundi son intention de lever 80 milliards de dollars pour financer la construction d'une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) à grande échelle. L'entreprise mettra des actions en vente et affectera le produit à des fins générales, notamment des dépenses d'investissement pour étendre l'infrastructure d'IA et les capacités de calcul mondiales. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans le cadre de ce plan, des actions d'une valeur de 10 milliards de dollars seront vendues à Berkshire Hathaway, la grande société de portefeuille mondiale fondée par Warren Buffett. Dans son communiqué, Alphabet a souligné que la demande des entreprises et des consommateurs pour les solutions et services d'IA dépasse les niveaux d'offre actuels de l'entreprise.

En augmentant ses investissements, l'entreprise vise à étendre son infrastructure fondamentale pour soutenir les opportunités de croissance futures. Selon les représentants de l'entreprise, la vente d'actions permettra un financement équilibré des investissements tout en maintenant un bilan solide.

Comme d'autres géants de la technologie, Google a annoncé cette année des investissements massifs dans la puissance de calcul pour soutenir ses nouveaux services d'IA. Lors de la conférence Google I/O le mois dernier, le PDG Sundar Pichai a déclaré que l'entreprise prévoyait de dépenser entre 180 et 190 milliards de dollars en dépenses d'investissement d'ici la fin de l'année.

Dans l'ensemble, Google et d'autres grandes entreprises technologiques devraient dépenser jusqu'à 700 milliards de dollars au total en dépenses d'investissement liées à l'IA cette année. Cette course dans le secteur devrait marquer une nouvelle étape sur le marché technologique mondial.