Le nombre d'utilisateurs de Sferum sur Max messenger atteint 26 millions

L'équipe de la plateforme éducative Sferum, intégrée à Max messenger, a annoncé les résultats de l'année scolaire 2025–2026. L'audience hebdomadaire du service a atteint 20 millions d'utilisateurs, et le nombre total d'inscrits s'élève à 26 millions. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de VK, qui gère les projets Max et Sferum. Selon Ixbt.com rapporte .

La base totale d'utilisateurs se compose de 2,1 millions d'enseignants et de 23,9 millions d'élèves et de leurs parents. L'activité quotidienne sur la plateforme atteint 17 millions d'utilisateurs. Au cours de l'année, de nouveaux services tels que "Postupay" et "Pomoshnik uchenika" ont été lancés pour aider à la préparation des examens.

Durant l'année scolaire, le journal électronique, le tableau interactif et les chaînes éducatives sont devenus les outils les plus populaires. Afin d'améliorer la littératie numérique, le projet "Put v seti" a été mis en œuvre auprès de plus de 200 000 élèves, et la communauté "Puls obrazovaniya" a été créée pour les enseignants avec 1 500 participants.

Selon Rustam Khaybullov, vice-président des projets stratégiques chez VK, l'intégration du service dans Max messenger a permis de renforcer la sécurité et d'étendre considérablement les fonctionnalités de la plateforme.