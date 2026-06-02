Xiaomi présente le nouveau climatiseur Mijia Air Conditioner GentleAir pour l'Europe

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Xiaomi présente le nouveau climatiseur Mijia Air Conditioner GentleAir pour l'Europe

Lors d'un événement à Vienne, Xiaomi a dévoilé le nouveau climatiseur intelligent Mijia Air Conditioner GentleAir destiné au marché mondial. La caractéristique principale de l'appareil est l'élimination des courants d'air froid brusques qui causent de l'inconfort. Pour ce faire, les ingénieurs ont repensé la structure des conduits d'air et introduit des persiennes micro-perforées qui diffusent l'air en douceur dans toute la pièce. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le système réduit la sensation de courants d'air en diffusant l'air de manière uniforme et douce plutôt que sous forme de flux dirigé. Le climatiseur propose trois modes de circulation : Halo Flow diffuse l'air sans soufflage direct, Canopy Flow dirige le refroidissement de haut en bas, et Carpet Flow est utilisé en mode chauffage pour faire monter l'air chaud du sol vers le haut.

Selon Xiaomi, l'appareil est capable de refroidir une pièce en seulement 30 secondes et de passer en mode chauffage en 60 secondes. Il dispose d'un mode Turbo pour une puissance maximale, ainsi que d'une fonction AI Energy Saving qui s'adapte aux habitudes de l'utilisateur, permettant d'économiser jusqu'à 24,5 % d'énergie.

Le nouveau modèle est disponible en plusieurs variantes de puissance allant de 2,6 kW à 7,0 kW. L'appareil peut être contrôlé via l'application Xiaomi Home, et la commande vocale est également possible via Google Assistant.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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