L'Il-114-300, successeur de l'ancien An-24, a passé les tests avec succès

La United Aircraft Corporation (UAC) a atteint la phase finale de la certification de l'avion de ligne Il-114-300. Le chef de l'UAC, Vadim Badekha, a déclaré à TASS que tous les vols d'essai nécessaires à l'obtention du certificat de type ont été terminés avec succès. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le développement du nouvel appareil est mené par les entreprises de la société d'État Rostec, dont fait partie l'UAC. L'Il-114-300 est une version modernisée du modèle Il-114 créé à l'époque soviétique.

Grâce à ce projet, l'UAC vise à relancer la production en série. Il est prévu que le nouvel appareil remplace les avions An-24 obsolètes sur les lignes intérieures, ainsi que les appareils étrangers de la même catégorie.

Auparavant, l'avion avait subi des tests supplémentaires dans des conditions arctiques, confirmant ses caractéristiques de vol. Selon le plan, le volume de production devrait atteindre 12 avions par an d'ici 2030.

Les premiers utilisateurs de la nouvelle technologie devraient être des compagnies aériennes opérant dans les régions du nord, notamment le 2e escadron d'aviation unifié d'Arkhangelsk.