La première station spatiale privée au monde : les premiers astronautes pour Haven-1 annoncés

Le président français Emmanuel Macron a annoncé un accord entre la France et l'entreprise américaine Vast lors du sommet Choose France. Selon cet accord, deux astronautes français s'envoleront pour l'espace en 2027. L'astronaute légendaire Thomas Pesquet a été nommé commandant de la mission privée vers la Station spatiale internationale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Parallèlement, l'astronaute de réserve de l'ESA, Arnaud Prost, participera en tant qu'ingénieur d'essai au premier vol habité vers Haven-1, la première station spatiale commerciale au monde. Cette étape devrait ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'exploration spatiale privée.

Thomas Pesquet, astronaute expérimenté ayant déjà effectué deux vols spatiaux, pourrait devenir le premier à diriger une telle mission sans être employé par la NASA. Vast prévoit de lancer la station Haven-1 en orbite en 2027, laquelle servira de première plateforme commerciale dans l'espace.

Auparavant, Vast avait mené à bien la mission de démonstration Haven Demo. Au cours de cet essai, la capacité de l'appareil à quitter l'orbite en toute sécurité a été confirmée, ce qui constitue l'une des étapes les plus importantes pour la sécurité de la future station Haven-1.