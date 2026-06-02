Yandex lance un cours gratuit sur la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle

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Yandex lance un cours gratuit sur la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle

La plateforme éducative Yandex Praktikum a lancé un nouveau cours gratuit dédié à la protection contre la fraude utilisant les technologies d'intelligence artificielle. Le programme est ouvert à tous et est conçu pour ceux qui souhaitent apprendre à identifier les menaces numériques, en particulier les deepfakes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le cours fournit des informations détaillées sur la manière dont les criminels utilisent les réseaux neuronaux génératifs pour créer de fausses vidéos, images et enregistrements audio afin de tromper les gens. Une attention particulière est également accordée aux méthodes de protection pratiques : de la configuration correcte des comptes personnels à l'utilisation de systèmes d'IA d'entreprise pour repousser les cyberattaques.

Le programme couvre également les technologies qui aident à bloquer le spam, à identifier les sites de phishing et à surveiller les activités suspectes. Le cours se compose de quatre modules, chacun nécessitant environ une heure d'étude. Le programme comprend des leçons vidéo avec Alexander Kaleda, directeur de la sécurité de l'information de l'entreprise.

La plateforme Yandex Praktikum propose également des assistants IA qui expliquent les termes complexes et préparent des résumés des leçons. À la fin de la formation, les participants passent un test pour vérifier leurs connaissances et reçoivent une liste de contrôle spéciale sur la sécurité numérique. Les leçons sont également disponibles sur la plateforme Prompthub.

YandexIntelligence ArtificielleCybersécuritéDeepfakeÉducation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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