Un robot volant de nouvelle génération sera envoyé à la Station spatiale internationale

Une nouvelle étape est franchie dans l'exploration spatiale et l'allègement du travail humain sur les stations orbitales. La startup américaine Icarus Robotics prévoit d'envoyer une plateforme volante autonome nommée Joy vers la Station spatiale internationale (ISS) début 2027. Ce projet, tout en élargissant les capacités de la robotique dans l'espace, exige une nouvelle approche des questions de sécurité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce robot, qui volera dans le cadre de la mission Joyride-1, est conçu pour se déplacer de manière autonome à l'intérieur de la station, effectuer des manœuvres et assister les membres d'équipage dans leurs tâches quotidiennes. Selon la publication IXBT.com, KULR Technology Group a été choisi comme partenaire principal pour la mise en œuvre du projet, fournissant au robot des batteries de haute technologie.

Le plus haut niveau de sécurité

Pour les appareils opérant dans un environnement fermé et limité comme une station spatiale, les sources d'énergie doivent répondre à des exigences extrêmement strictes. Contrairement aux satellites classiques, les robots à l'intérieur des modules habités doivent réduire à zéro le risque d'incendie ou d'explosion. Ethan Barajas, PDG d'Icarus Robotics, souligne que le développement de tels systèmes est un processus beaucoup plus complexe et coûteux que celui des batteries traditionnelles.

Les systèmes de batterie KULR One Space (K1S) alimentant le robot sont conçus conformément à toutes les normes de sécurité établies par la NASA. Michael Mo, dirigeant de KULR, a indiqué que ces batteries seraient spécifiquement adaptées à la taille, à la forme et au profil de consommation énergétique du robot Joy. Il convient de noter que cette technologie a déjà été testée dans le cadre de la mission Artemis II et a prouvé sa fiabilité.

Infrastructures spatiales futures

Selon Jamie Palmer, directeur technique d'Icarus Robotics, le développement d'infrastructures en orbite, et à l'avenir sur la Lune et Mars, nécessitera de plus en plus de systèmes électromécaniques autonomes. Cela ne se limite pas aux robots d'assistance, mais inclut également des dispositifs complexes capables d'assembler, d'entretenir et d'inspecter des équipements.

En raison de l'impossibilité d'effectuer une maintenance manuelle sur de nombreux systèmes dans l'espace, les robots capables de fonctionner sans intervention humaine seront cruciaux. À l'avenir, des robots comme Joy devraient accomplir les tâches suivantes :

Surveillance de l'environnement à l'intérieur de la station ;

Livraison d'outils nécessaires à l'équipage ;

Diagnostic à distance des équipements ;

Intervention rapide en cas d'urgence.

Le succès de ce projet augmentera non seulement l'efficacité du travail au sein de l'ISS, mais ouvrira également une nouvelle ère dans la création de sources d'énergie sûres et d'assistants autonomes pour les missions spatiales de longue durée.