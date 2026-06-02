Pacific Fusion établit un nouveau record dans l'énergie de fusion

Pacific Fusion a dévoilé son nouveau prototype de module pulser. Cet appareil est capable de générer 440 gigawatts de puissance en seulement 80 nanosecondes. Ce succès permet à l'entreprise de commencer la construction de sa première centrale de démonstration à fusion nucléaire. Les travaux devraient débuter cet été. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Des représentants de l'entreprise ont déclaré à TechCrunch que les tests réussis de ce prototype, de la taille d'un conteneur maritime, ont déclenché la tranche suivante d'un cycle d'investissement de série A dépassant 1 milliard de dollars. Pacific Fusion est actuellement l'une des startups de fusion les mieux financées au monde. Ce modèle financier permet à la direction de l'entreprise de se concentrer entièrement sur les avancées techniques plutôt que sur la recherche constante de fonds.

Pacific Fusion utilise une approche de fusion par confinement inertiel. Les 156 modules pulser du réacteur dirigent une énergie électrique intense vers une petite cible de combustible. Ce processus crée un champ magnétique puissant autour d'une capsule de combustible de la taille d'un interrupteur, la comprimant jusqu'à ce que les atomes fusionnent et libèrent une énergie immense.

Actuellement, la fusion inertielle est la seule méthode ayant permis d'obtenir plus d'énergie qu'elle n'en a consommé. Auparavant, ce résultat n'avait été atteint qu'au laboratoire NIF du Lawrence Livermore National Laboratory. Cependant, alors que le NIF utilisait des lasers coûteux, Pacific Fusion vise à réduire les coûts en utilisant des commutateurs électriques et des condensateurs moins onéreux.

La prochaine tâche principale de l'entreprise est de faire passer le prototype à un module pulser à pleine échelle. Selon les fondateurs de Pacific Fusion, la nouvelle centrale doit produire plus d'électricité qu'elle n'en consomme pour fonctionner. Ce résultat serait une réussite historique jamais enregistrée par une entreprise privée.