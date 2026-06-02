Yandex présente un capteur intelligent capable de détecter une personne assise sur un canapé

·53·Technologie
Yandex présente un capteur intelligent capable de détecter une personne assise sur un canapé

Yandex a élargi son écosystème de maison intelligente en présentant un nouveau type de capteur de présence. Les représentants de l'entreprise expliquent que, contrairement aux capteurs de mouvement standard, cet appareil peut détecter non seulement l'activité, mais aussi l'emplacement précis des personnes dans une pièce. Cela permet de créer des scénarios d'automatisation plus complexes et flexibles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le fonctionnement de l'appareil repose sur un capteur radar à ondes millimétriques. Il scanne l'espace en analysant les réflexions des ondes, ce qui lui permet de détecter la présence d'une personne même lorsqu'elle est immobile, par exemple en lisant un livre ou en regardant la télévision. Le capteur est capable de surveiller trois zones différentes dans une même pièce.

Cette fonction permet de régler séparément l'éclairage et le contrôle climatique pour différentes parties de la pièce. Par exemple, la lumière peut s'allumer uniquement lorsqu'une personne est au bureau, ou la température peut baisser automatiquement lorsqu'une personne est allongée dans son lit. La gestion des zones de détection s'effectue via l'application «Дом с Алисой».

Le capteur peut être configuré pour envoyer une notification sur smartphone, passer un appel ou envoyer un SMS si une personne étrangère est détectée alors que la maison devrait être vide. Le nouvel appareil prend en charge la norme Matter over Wi-Fi, garantissant que les scénarios locaux de la maison intelligente fonctionnent même sans connexion Internet.

L'appareil peut être fixé au mur, au plafond ou posé sur une table. Il possède un angle de vision de 120 degrés et une portée allant jusqu'à 8 mètres. Cette technologie devrait faire passer les systèmes de maison intelligente à un niveau supérieur.

YandexMaison IntelligenteTechnologieGadgetMatter
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22Des visites gratuites de Saint-Pétersbourg lancées sur Max MessengerAujourd'hui, 09:59Wildberries développe son propre messagerAujourd'hui, 09:51
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram