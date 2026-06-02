Yandex présente un capteur intelligent capable de détecter une personne assise sur un canapé

Yandex a élargi son écosystème de maison intelligente en présentant un nouveau type de capteur de présence. Les représentants de l'entreprise expliquent que, contrairement aux capteurs de mouvement standard, cet appareil peut détecter non seulement l'activité, mais aussi l'emplacement précis des personnes dans une pièce. Cela permet de créer des scénarios d'automatisation plus complexes et flexibles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le fonctionnement de l'appareil repose sur un capteur radar à ondes millimétriques. Il scanne l'espace en analysant les réflexions des ondes, ce qui lui permet de détecter la présence d'une personne même lorsqu'elle est immobile, par exemple en lisant un livre ou en regardant la télévision. Le capteur est capable de surveiller trois zones différentes dans une même pièce.

Cette fonction permet de régler séparément l'éclairage et le contrôle climatique pour différentes parties de la pièce. Par exemple, la lumière peut s'allumer uniquement lorsqu'une personne est au bureau, ou la température peut baisser automatiquement lorsqu'une personne est allongée dans son lit. La gestion des zones de détection s'effectue via l'application «Дом с Алисой».

Le capteur peut être configuré pour envoyer une notification sur smartphone, passer un appel ou envoyer un SMS si une personne étrangère est détectée alors que la maison devrait être vide. Le nouvel appareil prend en charge la norme Matter over Wi-Fi, garantissant que les scénarios locaux de la maison intelligente fonctionnent même sans connexion Internet.

L'appareil peut être fixé au mur, au plafond ou posé sur une table. Il possède un angle de vision de 120 degrés et une portée allant jusqu'à 8 mètres. Cette technologie devrait faire passer les systèmes de maison intelligente à un niveau supérieur.