Xiaomi lance un service de nettoyage sous vide numérique pour climatiseurs

Xiaomi a annoncé des résultats significatifs pour son service de nettoyage sous vide numérique pour climatiseurs, fourni via les centres de service Mi Home. Au cours des six mois suivant le lancement du service, plus d'un million de foyers l'ont utilisé. Actuellement, le réseau de service couvre 31 régions administratives du pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les données de l'entreprise, le taux de satisfaction des clients est très élevé : plus de 99 % des utilisateurs sont entièrement satisfaits du service fourni. Parallèlement, Xiaomi développe activement son système de formation des spécialistes. Plus de 100 000 installateurs ont été formés via des cours en ligne et hors ligne, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'installation et de la maintenance des équipements.

L'unicité du service réside dans le contrôle numérique du processus de nettoyage sous vide à l'aide d'appareils intelligents. Le système enregistre les paramètres de nettoyage et minimise l'impact de l'erreur humaine. Les erreurs commises avec les méthodes traditionnelles pouvaient réduire l'efficacité des équipements de climatisation.

Les experts de Xiaomi soulignent qu'un nettoyage sous vide mal effectué dégrade les processus de refroidissement et de chauffage, et raccourcit la durée de vie de l'équipement. Le nouveau service génère un rapport pour chaque étape, assurant la transparence du processus et la possibilité de vérifier les résultats.

Pour rappel, Xiaomi avait précédemment présenté un nouveau climatiseur intelligent appelé Mijia Air Conditioner GentleAir pour le marché mondial. L'entreprise se concentre non seulement sur la fabrication d'appareils modernes, mais aussi sur leur maintenance de haute technologie.