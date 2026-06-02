La startup Impulse Space lève 500 millions de dollars pour recruter des ingénieurs

·64·Technologie
La startup Impulse Space lève 500 millions de dollars pour recruter des ingénieurs

Impulse Space, une startup fondée par Tom Mueller, expert légendaire des moteurs chez SpaceX, a annoncé la clôture d'un tour de table de série D de 500 millions de dollars. Mené par 137 Ventures et BANNER VC, ce financement a également vu la participation de fonds majeurs tels que Founders Fund, Lux Capital et Linse Capital. Ces fonds seront utilisés pour agrandir les effectifs de l'entreprise avec jusqu'à 200 nouveaux employés. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Impulse Space est spécialisée dans les technologies de mobilité spatiale et travaille actuellement sur la plateforme Mira destinée à l'U.S. Space Force, ainsi que sur l'appareil Helios pour la livraison rapide de satellites vers des orbites élevées. Dans une interview accordée à TechCrunch, le président de la société, Eric Romo, a souligné que ce nouveau capital servirait à accélérer les processus de fabrication et de test des équipements spatiaux.

Bien que de nombreuses entreprises technologiques s'appuient aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, Impulse Space privilégie le facteur humain dans les questions d'ingénierie. Selon Romo, les équipes logicielles ont commencé à utiliser des outils d'IA, mais les modèles de deep learning ne sont pas encore assez avancés pour la conception de matériel complexe. Il estime que si Internet regorge de textes et de codes pour entraîner les modèles LLM, les plans d'ingénierie confidentiels et les données techniques font défaut.

L'entreprise est passée de la construction de moteurs à la fabrication complète d'engins spatiaux. Cela nécessite davantage d'experts en conception et en ordinateurs de vol. Par conséquent, Impulse Space agrandit ses bureaux et recherche de nouveaux talents dans des pôles aérospatiaux comme le Colorado. L'entreprise prévoit de lancer sa prochaine mission Mira d'ici la fin de l'année.

Impulse SpaceSpaceXEspaceIntelligence ArtificielleStartup
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mémoire mise à jour de ChatGPT et ses risques psychologiquesAujourd'hui, 11:30Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram