La startup Impulse Space lève 500 millions de dollars pour recruter des ingénieurs

Impulse Space, une startup fondée par Tom Mueller, expert légendaire des moteurs chez SpaceX, a annoncé la clôture d'un tour de table de série D de 500 millions de dollars. Mené par 137 Ventures et BANNER VC, ce financement a également vu la participation de fonds majeurs tels que Founders Fund, Lux Capital et Linse Capital. Ces fonds seront utilisés pour agrandir les effectifs de l'entreprise avec jusqu'à 200 nouveaux employés. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Impulse Space est spécialisée dans les technologies de mobilité spatiale et travaille actuellement sur la plateforme Mira destinée à l'U.S. Space Force, ainsi que sur l'appareil Helios pour la livraison rapide de satellites vers des orbites élevées. Dans une interview accordée à TechCrunch, le président de la société, Eric Romo, a souligné que ce nouveau capital servirait à accélérer les processus de fabrication et de test des équipements spatiaux.

Bien que de nombreuses entreprises technologiques s'appuient aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, Impulse Space privilégie le facteur humain dans les questions d'ingénierie. Selon Romo, les équipes logicielles ont commencé à utiliser des outils d'IA, mais les modèles de deep learning ne sont pas encore assez avancés pour la conception de matériel complexe. Il estime que si Internet regorge de textes et de codes pour entraîner les modèles LLM, les plans d'ingénierie confidentiels et les données techniques font défaut.

L'entreprise est passée de la construction de moteurs à la fabrication complète d'engins spatiaux. Cela nécessite davantage d'experts en conception et en ordinateurs de vol. Par conséquent, Impulse Space agrandit ses bureaux et recherche de nouveaux talents dans des pôles aérospatiaux comme le Colorado. L'entreprise prévoit de lancer sa prochaine mission Mira d'ici la fin de l'année.