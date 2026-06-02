ZeroDrift lève 10 millions de dollars pour assurer la sécurité de l'IA

·47·Technologie
ZeroDrift lève 10 millions de dollars pour assurer la sécurité de l'IA

Alors que les grandes entreprises tentent de corriger les failles de leurs systèmes d'intelligence artificielle (IA), la gouvernance et le contrôle sont devenus des enjeux majeurs. Certaines sociétés adoptent une approche à double volet : un premier modèle traite les requêtes, tandis qu'un second protège le premier contre les erreurs. La startup ZeroDrift, qui a annoncé mardi une levée de fonds de 10 millions de dollars, opère précisément dans ce domaine. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le système ZeroDrift se place entre les modèles d'IA et les utilisateurs finaux pour identifier et remplacer les messages non conformes aux exigences de conformité. Construire un système d'IA pour corriger les erreurs d'un autre peut sembler étrange, mais l'architecture de ZeroDrift offre plusieurs avantages. Le système fonctionne via des logiciels traditionnels appliquant des normes telles que SOC 2 ou le RGPD, et ce n'est qu'une fois le message signalé que le LLM (grand modèle de langage) le réédite.

Selon le PDG Kumesh Aroomoogan, le système identifie précisément le secteur réglementé et la règle enfreinte, après quoi le LLM sécurise le message. Il est important de noter que ce processus fonctionne avec une latence plus faible et une fiabilité supérieure aux modèles standards des grands laboratoires comme OpenAI ou Anthropic.

Bien que cette technologie soit actuellement destinée principalement aux chatbots, elle devrait à l'avenir surveiller les messages au sein de systèmes automatisés invisibles à l'œil humain. La présence d'investisseurs tels qu'a16z Speedrun et Reign Ventures témoigne de la forte demande pour ce produit. Aroomoogan a souligné que le tour de table a été bouclé en un temps record de trois semaines.

Intelligence ArtificielleZeroDriftStartupTechnologieLLM
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mémoire mise à jour de ChatGPT et ses risques psychologiquesAujourd'hui, 11:30Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram