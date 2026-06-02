Les restrictions VPN en Russie entravent le travail des développeurs

La restriction du trafic VPN en Russie commence à causer de sérieuses difficultés aux entreprises informatiques travaillant avec des logiciels open source et des plateformes internationales. Selon les représentants du secteur, les problèmes affectent non seulement des services individuels, mais toute l'infrastructure de développement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, des interruptions sont observées dans les dépôts de code, les bibliothèques ouvertes, les environnements cloud et les systèmes de gestion de versions utilisés quotidiennement par les développeurs. En raison des restrictions, les pertes de connexion, la baisse des vitesses de téléchargement et les erreurs de synchronisation de code se sont multipliées.

En conséquence, les processus qui prenaient auparavant quelques minutes à s'exécuter automatiquement nécessitent désormais des heures et exigent une intervention manuelle des spécialistes. Les entreprises dont les produits reposent à 50–90 % sur des solutions open source sont particulièrement touchées.

Les experts mettent également en garde contre les risques liés à la sécurité de l'information. Dans de nombreuses organisations, le VPN est utilisé non seulement pour accéder à des services externes, mais aussi pour permettre aux employés de se connecter en toute sécurité à l'infrastructure de l'entreprise. Les défaillances de ces canaux compliquent le travail à distance et augmentent la charge sur les services informatiques.