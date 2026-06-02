Les avions Il-114-300 remplaceront les anciens An-24 et An-26 en 2026

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Les avions Il-114-300 remplaceront les anciens An-24 et An-26 en 2026

Selon la United Aircraft Corporation (UAC), la production en série des nouveaux avions de ligne régionaux russes Il-114-300 débutera en 2026. Le chef de la société, Vadim Badexa, a annoncé qu'il était prévu de produire entre 6 et 12 appareils par an, selon la demande. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Plusieurs régions sont actuellement en lice pour acquérir le premier lot de ces appareils. Selon les premières informations, le premier Il-114-300 devrait être livré à la région d'Arkhangelsk. Les responsables de l'UAC soulignent la capacité de répondre pleinement à la demande intérieure existante.

L'Il-114-300 est une version profondément modernisée du modèle Il-114, conçue pour les liaisons intérieures et régionales. L'appareil peut transporter 68 passagers et parcourir jusqu'à 1 400 km avec une charge utile maximale. Son principal avantage est sa capacité à utiliser des pistes courtes, petites et même non revêtues.

Le nouvel appareil devrait remplacer les avions obsolètes An-24 et An-26, ainsi que les modèles étrangers comme l'ATR-72 et le Bombardier Dash 8. L'avion est entièrement équipé de systèmes russes, notamment des turbopropulseurs TV7-117ST-01, et est adapté pour fonctionner dans les conditions arctiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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