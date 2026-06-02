Le meilleur opérateur 4G en Russie identifié

Selon une étude menée par Vigo au premier trimestre 2026, MegaFon s'est classé premier en termes de couverture réseau en Russie. La méthodologie Vigo Coverage Score prend en compte la zone de couverture, la part de la population dans les zones 4G et le niveau technologique du réseau. À Moscou, les performances de MegaFon ont été notées comme étant près de 5 % supérieures à celles de son concurrent le plus proche. C'est ce que rapporte Ixbt.com actualités.

Dans le classement national, MegaFon est également en tête avec 649 points. Tele2 suit avec 622 points, MTS avec 616 points et Beeline avec 568 points. Les experts notent que les réseaux 3G ont été exclus de l'analyse car ils sont pour la plupart en phase de refarming.

Selon Viktor Yugay, directeur de la branche moscovite de MegaFon, l'entreprise augmente régulièrement la capacité du réseau dans les complexes résidentiels et les installations sociales. L'année dernière, plusieurs centaines de stations de base ont été construites à Moscou et plus de 3 000 installations de télécommunications ont été modernisées.

Le développement des infrastructures se poursuit en 2026 : depuis le début de l'année, plus d'une centaine de nouvelles stations de base ont été lancées et plus d'un millier d'installations ont été mises à niveau. De plus, les ingénieurs ont effectué environ 400 mesures de remplacement d'équipements climatiques pour préparer le réseau à la saison estivale. Au total, les données de 12 348 454 appareils ont été analysées.