Amazon Prime Day 2026 aura lieu du 23 au 26 juin

Amazon a annoncé mardi que son événement commercial annuel Prime Day se tiendra du 23 au 26 juin cette année. La saison des réductions commence un peu plus tôt que d'habitude, car les événements Prime Day ont généralement lieu en juillet. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le blog officiel de l'entreprise, les membres Prime peuvent acheter des marques leaders, des produits tendance et des articles exclusifs Amazon à des prix abordables. De plus, de nouveaux produits alimentaires, des équipements d'été et des fournitures scolaires seront proposés avec une livraison rapide et gratuite.

Alors que le Prime Day était auparavant associé aux produits de luxe, ces dernières années, les acheteurs se sont davantage concentrés sur les besoins quotidiens. Des représentants d'Amazon ont déclaré à CNBC que l'alimentation et les articles ménagers occuperont une place centrale lors de la promotion de cette année.

Cette stratégie semble logique dans le contexte économique actuel. Selon les données de l'Université du Michigan, le moral des consommateurs américains a atteint un niveau record en mai en raison de conditions économiques complexes. Néanmoins, lors du Prime Day de l'année dernière, les détaillants américains ont enregistré 24,1 milliards de dollars de ventes en ligne.