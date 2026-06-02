Amazon Prime Day 2026 aura lieu du 23 au 26 juin

·45·Technologie
Amazon Prime Day 2026 aura lieu du 23 au 26 juin

Amazon a annoncé mardi que son événement commercial annuel Prime Day se tiendra du 23 au 26 juin cette année. La saison des réductions commence un peu plus tôt que d'habitude, car les événements Prime Day ont généralement lieu en juillet. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le blog officiel de l'entreprise, les membres Prime peuvent acheter des marques leaders, des produits tendance et des articles exclusifs Amazon à des prix abordables. De plus, de nouveaux produits alimentaires, des équipements d'été et des fournitures scolaires seront proposés avec une livraison rapide et gratuite.

Alors que le Prime Day était auparavant associé aux produits de luxe, ces dernières années, les acheteurs se sont davantage concentrés sur les besoins quotidiens. Des représentants d'Amazon ont déclaré à CNBC que l'alimentation et les articles ménagers occuperont une place centrale lors de la promotion de cette année.

Cette stratégie semble logique dans le contexte économique actuel. Selon les données de l'Université du Michigan, le moral des consommateurs américains a atteint un niveau record en mai en raison de conditions économiques complexes. Néanmoins, lors du Prime Day de l'année dernière, les détaillants américains ont enregistré 24,1 milliards de dollars de ventes en ligne.

AmazonPrime DayE-commerceRéductionsTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22Des visites gratuites de Saint-Pétersbourg lancées sur Max MessengerAujourd'hui, 09:59Wildberries développe son propre messagerAujourd'hui, 09:51
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram