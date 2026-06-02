Retour en 2021 : La GeForce RTX 3060 est de nouveau en vente

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Retour en 2021 : La GeForce RTX 3060 est de nouveau en vente

Colorful a repris les livraisons de cartes graphiques GeForce RTX 3060 12GB sur le marché chinois. Selon les Board Channels Forums, le modèle Colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 est réapparu en rayon. Bien que les volumes de livraison actuels soient limités à quelques dizaines de cartes par région, l'entreprise prévoit de mettre en place un système d'approvisionnement hebdomadaire. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le prix de gros de cette carte graphique est fixé à 2 200 yuans (environ 325 $). Dans la boutique officielle Colorful, elle est vendue à 2 349 yuans, soit environ 347 $. Il est intéressant de noter que ce prix est même supérieur à son prix de lancement il y a cinq ans. La page produit indique que les commandes seront expédiées à partir de cette semaine et arriveront chez les clients d'ici le 5 juin.

Le retour de la RTX 3060 12GB sur le marché confirme les rumeurs selon lesquelles NVIDIA reprend la production de ces GPU. De nouveaux lots provenant de marques comme ASUS, MSI et Galax sont attendus prochainement. Pour rappel, la GeForce RTX 3060 12GB a été lancée pour la première fois en 2021 avec un prix conseillé de 329 $ et est devenue la carte graphique la plus populaire parmi les utilisateurs de Steam.

Les informations des Board Channels Forums sont généralement fournies par des employés de fabricants de cartes graphiques et des intégrateurs système, les fuites provenant de cette source sont donc souvent exactes. De plus, AMD a officiellement dévoilé hier son édition Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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