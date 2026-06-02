Les trottinettes Urent sont désormais disponibles sur les plateformes SDEK et SwiftDrive

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Les trottinettes Urent sont désormais disponibles sur les plateformes SDEK et SwiftDrive

Le service de trottinettes en libre-service Urent a étendu ses fonctionnalités en s'intégrant à de nouvelles plateformes numériques. Désormais, l'emplacement des trottinettes est affiché sur les cartes de l'application mobile de l'opérateur logistique SDEK. Cela permet aux utilisateurs de planifier des itinéraires complexes combinant livraison de colis et déplacements en trottinette électrique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte à ce sujet.

Pour démarrer la location, l'application redirige automatiquement l'utilisateur vers le service Urent. Cette commodité permet d'optimiser davantage le processus de déplacement en ville et l'utilisation des services de messagerie.

De plus, les clients entreprises ont désormais accès aux trottinettes via la plateforme SwiftDrive. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de gérer de manière centralisée tous les types de déplacements professionnels, du taxi à la location de trottinettes, sous un contrat unique.

Le service de presse d'Urent a souligné que la priorité absolue est de créer du confort pour les utilisateurs. Les clients pourront trouver des trottinettes via des services qu'ils utilisent déjà et planifier les itinéraires les plus optimaux à travers la ville.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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