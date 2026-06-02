Lancement de la nouvelle fonctionnalité « React with Video » sur le réseau social X

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Lancement de la nouvelle fonctionnalité « React with Video » sur le réseau social X

Le réseau social X, propriété d'Elon Musk, a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « React with Video » visant à élargir les options d'interaction sur la plateforme. Cette nouveauté est perçue comme une alternative au bouton Repost. Désormais, les utilisateurs ne sont plus limités au simple partage ou à l'écriture de texte via Quote Post, mais peuvent laisser des réactions vidéo aux publications. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La nouvelle fonctionnalité est principalement destinée aux créateurs de contenu, qui peuvent développer leur marque personnelle en réagissant aux contenus des autres. Nikita Bier, responsable produit chez X, a souligné que les commentaires sont l'un des piliers les plus importants du réseau social et que, parfois, transmettre ses pensées par vidéo est la méthode la plus efficace.

Actuellement, la fonctionnalité « React with Video » est disponible sur les appareils iOS, mais l'entreprise promet de la déployer prochainement pour Android et les versions web. Les utilisateurs pourront utiliser des modes comme « green screen » ou « split screen » lors de l'enregistrement vidéo. Cela permet une connexion plus étroite avec l'audience grâce aux expressions faciales et au ton de la voix.

Ces derniers mois, la plateforme X a mis en œuvre une série de changements pour les créateurs. Notamment, l'introduction des labels « Paid Partnership » et la mise à jour du système Creator Subscriptions. De plus, en avril, l'entreprise a renforcé sa lutte contre les contenus de faible qualité et les clickbaits en réduisant les paiements aux comptes diffusant de tels contenus.

Selon les données, le nombre d'utilisateurs de X augmente de manière stable. D'après les rapports de SpaceX, en mars 2026, le nombre d'utilisateurs de la plateforme a atteint 550 millions, soit une augmentation significative par rapport aux 520 millions enregistrés en décembre 2025.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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