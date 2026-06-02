Motorola Edge 2026 : Smartphone compact avec protection IP69 et caméra Sony

Motorola a officiellement présenté son nouveau smartphone Edge 2026. L'appareil est assez compact selon les standards modernes, avec une diagonale d'écran de 6,3 pouces. Le panneau Extreme AMOLED offre une résolution de 2640 × 1216 pixels et une luminosité record allant jusqu'à 5200 nits en mode HDR. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La capacité de la batterie du smartphone est de 5000 mAh, prenant en charge la charge filaire de 60W et sans fil de 15W. Le système de caméra se compose de trois modules : un capteur Sony LYT-710 de 50 mégapixels a été choisi comme capteur principal. Il existe également un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. La caméra frontale dispose également d'une résolution de 50 mégapixels.

La plateforme matérielle de l'appareil est basée sur la puce MediaTek Dimensity 7450. Le smartphone fonctionne sous le système d'exploitation Android 16, et le fabricant promet au moins trois mises à jour majeures du système. Un point important est que le boîtier est entièrement protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IP69.

Le Motorola Edge 2026 sera commercialisé sur le marché américain le 11 juin 2026. Dans un premier temps, le modèle sera proposé uniquement dans une configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le prix du nouveau gadget est fixé à 600 dollars.