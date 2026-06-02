VTB crée une plateforme d'IA spécialisée pour le contrôle des robots

La banque VTB développe une nouvelle plateforme conçue pour contrôler des robots physiques à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce projet, réalisé en partenariat avec T1, élimine le besoin de programmer chaque mouvement individuellement, simplifiant considérablement le processus d'utilisation des robots. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau système repose sur le concept d'agents IA numériques. Au lieu d'écrire des scénarios de travail complexes, l'utilisateur définit une tâche commerciale précise, et la plateforme distribue les commandes de manière autonome entre les robots et surveille leur exécution. Ce système devrait être utilisé dans divers domaines tels que le service client, la livraison, la sécurité des installations et le transport de fonds.

Le projet est développé sur la base d'un centre de compétence chinois en intelligence artificielle. Ce centre a été créé pour mener des recherches pratiques et tester de nouveaux appareils avec la participation de spécialistes russes et chinois. Auparavant, il avait été rapporté que la banque travaillait au remplacement des processeurs NVIDIA par des solutions alternatives chinoises dans le cadre de ce partenariat.

Selon les estimations des experts, les coûts de création d'une telle plateforme pourraient atteindre 1 milliard de roubles. La majeure partie des fonds sera consacrée non seulement au développement de logiciels, mais aussi à l'intégration de différents types de robots, à la création de mécanismes de contrôle sécurisés et à l'entraînement des modèles d'IA à fonctionner dans des environnements réels.

Si le projet est mis en œuvre avec succès, VTB deviendra l'une des premières grandes entreprises à utiliser des agents IA comme intermédiaires entre les processus métier et les robots physiques. Cela devrait marquer une nouvelle étape dans la robotique industrielle et l'automatisation des opérations d'entreprise.