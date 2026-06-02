Transformer un sac à main en cyberdeck : Une rébellion contre la Big Tech

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Transformer un sac à main en cyberdeck : Une rébellion contre la Big Tech

Une blogueuse nommée CC, qui se qualifie de « bad girl open source », a transformé son sac à main rose en forme de coquillage en un véritable cyberdeck. Cet appareil n'est pas seulement un accessoire, mais un ordinateur puissant connecté à un Tamagotchi, une liseuse et des serveurs personnels. Bien que CC n'ait pas de formation en génie logiciel, elle a appris à créer des ordinateurs DIY inhabituels basés sur Raspberry Pi et enseigne à d'autres femmes à faire de même via son blog Bimbo Tech. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le concept de cyberdeck est apparu pour la première fois dans le roman « Neuromancer » de William Gibson en 1984. Dans les années 2010, lorsque des petits ordinateurs comme Raspberry Pi sont arrivés sur le marché, les passionnés ont commencé à assembler leurs propres appareils. Ces derniers mois, des cyberdecks artistiques et hyper-féminins créés par des femmes sont devenus populaires sur les réseaux sociaux. Critiquant la misogynie cachée dans le monde de la technologie, CC souligne que les modèles « élites » sortent toujours en noir ou en argent, tandis que le rose est ignoré.

Actuellement, on peut voir sur Instagram et TikTok divers exemples créatifs : des consoles Game Boy en bois et mousse, des lecteurs MP3 à l'intérieur de fossiles imprimés en 3D, et même des mini-ordinateurs cachés dans des maisons de poupées Barbie. Ce mouvement est un symbole de protestation non seulement contre l'esthétique, mais aussi contre l'uniformité et le contrôle de géants comme Meta et Apple. Les utilisateurs sont fatigués de ne pas pouvoir « jailbreaker » leurs iPhone à 1000 dollars.

Cette tendance permet aux gens de reprendre le contrôle sur la technologie. Selon CC, sortir de la « boîte noire » et pouvoir modifier ses appareils de manière indépendante est le summum de la créativité. Ce mouvement vise non seulement à consommer la technologie, mais à en faire un outil de personnalisation et de liberté.

CyberdeckRaspberry PiDIYTechnologieOpen Source
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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