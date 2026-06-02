En quoi la stratégie européenne en matière d'IA diffère de celle de la Silicon Valley

La course mondiale à l'intelligence artificielle (IA) est souvent interprétée comme une lutte entre les États-Unis et la Chine. Cependant, lors de la conférence VivaTech, l'Europe propose un modèle totalement différent. Alors que la Silicon Valley a cherché ces dernières années à privilégier l'échelle, la vitesse et la domination du marché, l'Europe promeut un contrepoids : une vision fondée sur la compétitivité industrielle et la souveraineté technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette divergence est devenue encore plus évidente au cours de l'année écoulée. Alors que les entreprises américaines d'IA se précipitent pour lancer des modèles de plus en plus puissants, les décideurs politiques européens se concentrent sur la réglementation, la transparence, la confidentialité et l'indépendance des infrastructures. Bien que les critiques affirment que cette approche freine l'innovation, les partisans soulignent que l'Europe tente de montrer la voie par la gouvernance et la législation.

Les ambitions de l'Europe en matière d'IA sont façonnées par les secteurs dans lesquels elle a historiquement excellé. Alors que le boom de la Silicon Valley repose principalement sur les plateformes grand public et les modèles fondamentaux comme ChatGPT, les entreprises européennes se concentrent sur l'application de l'IA à des systèmes complexes tels que la fabrication, la logistique, la santé et l'énergie. Ces secteurs nécessitent non seulement des modèles puissants, mais aussi une expertise opérationnelle et une confiance à long terme.

Au lieu de concurrencer directement la Silicon Valley à l'échelle du consommateur, l'Europe se positionne comme un centre pour l'« IA industrielle ». Ces systèmes gèrent les chaînes d'approvisionnement, les réseaux de transport et les infrastructures critiques. Les concours organisés en partenariat avec TechCrunch dans le cadre de VivaTech 2026 permettent aux nouvelles startups de présenter leurs projets sur des scènes mondiales, de Paris à San Francisco.