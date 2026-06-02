L'opérateur T2 lancera le roaming VoLTE dans 48 pays d'ici 2026

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L'opérateur T2 lancera le roaming VoLTE dans 48 pays d'ici 2026

L'opérateur mobile russe T2 (anciennement Tele2) a annoncé des plans ambitieux pour le développement de son service de roaming VoLTE. Selon l'entreprise, l'opérateur vise à presque doubler la portée géographique de ce service. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, la possibilité d'effectuer des appels vocaux via les réseaux LTE est disponible pour les abonnés T2 dans 23 pays et 30 réseaux étrangers. Selon les statistiques, près de 70 000 personnes utilisent activement ce service à l'étranger chaque jour.

D'ici la fin de 2026, l'opérateur prévoit d'ajouter 25 pays supplémentaires à cette liste. Le développement rapide des services VoLTE internationaux pour T2 a débuté en 2025, avec 18 réseaux étrangers connectés au système en un an.

Actuellement, cette technologie fonctionne avec succès aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon, en Espagne, en Allemagne et dans d'autres destinations touristiques populaires. Cette nouvelle phase d'expansion garantira une connectivité de haute qualité aux abonnés lors de leurs voyages internationaux.

T2VoLTERoamingTechnologieTélécommunications
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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