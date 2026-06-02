La fondatrice de Mirror, Brynn Putnam, lève 20 millions de dollars pour sa nouvelle startup Board

La startup Board, basée à New York, a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Union Square Ventures. La fondatrice, Brynn Putnam, est connue pour avoir vendu sa startup de fitness Mirror à Lululemon pour 500 millions de dollars. Ce nouveau tour d'investissement a également vu la participation d'investisseurs providentiels renommés tels que Biz Stone, Tim Ferriss et Scott Belsky. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

L'appareil Board est un écran tactile de 24 pouces monté dans un cadre en bois qui utilise une technologie spéciale pour reconnaître les pièces de jeu physiques. L'appareil combine la sensation tactile des jeux de société traditionnels avec l'interactivité des jeux vidéo. Actuellement, l'appareil est utilisé dans des dizaines de milliers de foyers, d'écoles et d'hôpitaux dans tous les États américains.

Parallèlement à cet investissement, l'entreprise a annoncé la plateforme Board Studio. Il s'agit d'un système basé sur l'intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres jeux en moins d'une heure grâce à de simples commandes textuelles (prompts). Le lancement de la plateforme est prévu pour la fin de l'année.

Selon Brynn Putnam, le projet Board sert à rassembler les gens loin des gadgets. Alors que Mirror était axé sur l'amélioration de soi, Board vise à renforcer les relations familiales et amicales. Le projet connaît un succès à un moment où l'intérêt pour les technologies grand public est ravivé par les technologies d'IA.