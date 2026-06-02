Yandex Pay lance une fonction de confirmation des virements importants par un contact de confiance

·32·Technologie
Yandex Pay lance une fonction de confirmation des virements importants par un contact de confiance

Yandex Pay a introduit un nouvel outil de sécurité pour protéger les utilisateurs contre les fraudeurs. Les utilisateurs peuvent désormais définir une limite pour les virements et choisir un contact de confiance pour vérifier toutes les opérations dépassant ce montant. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lorsqu'une transaction dépassant la limite fixée est initiée, la personne sélectionnée reçoit une notification via l'application et peut approuver ou refuser le paiement. Cette mesure de sécurité s'applique aux virements envoyés à des particuliers via numéro de téléphone ou coordonnées bancaires et fonctionne simultanément sur les comptes Yandex Pay, Pro et Seiv.

Afin d'éviter toute pression exercée par des criminels, la désactivation de la fonction de vérification par le titulaire du compte est soumise à un délai de 24 heures. Pendant ce temps, les proches peuvent remarquer une activité suspecte et intervenir. Un contact de confiance peut toutefois désactiver la vérification immédiatement.

La nouvelle fonction peut être activée dans l'application Yandex Pay sous Profil => Paramètres => Vérification des opérations. Il est nécessaire d'indiquer le montant de la limite et le numéro de téléphone du contact de confiance. Les deux utilisateurs doivent avoir complété une identification maximale pour utiliser le service.

Yandex PaySécuritéTechnologieFintechFraude
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mémoire mise à jour de ChatGPT et ses risques psychologiquesAujourd'hui, 11:30Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram