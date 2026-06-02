Yandex Pay lance une fonction de confirmation des virements importants par un contact de confiance

Yandex Pay a introduit un nouvel outil de sécurité pour protéger les utilisateurs contre les fraudeurs. Les utilisateurs peuvent désormais définir une limite pour les virements et choisir un contact de confiance pour vérifier toutes les opérations dépassant ce montant. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lorsqu'une transaction dépassant la limite fixée est initiée, la personne sélectionnée reçoit une notification via l'application et peut approuver ou refuser le paiement. Cette mesure de sécurité s'applique aux virements envoyés à des particuliers via numéro de téléphone ou coordonnées bancaires et fonctionne simultanément sur les comptes Yandex Pay, Pro et Seiv.

Afin d'éviter toute pression exercée par des criminels, la désactivation de la fonction de vérification par le titulaire du compte est soumise à un délai de 24 heures. Pendant ce temps, les proches peuvent remarquer une activité suspecte et intervenir. Un contact de confiance peut toutefois désactiver la vérification immédiatement.

La nouvelle fonction peut être activée dans l'application Yandex Pay sous Profil => Paramètres => Vérification des opérations. Il est nécessaire d'indiquer le montant de la limite et le numéro de téléphone du contact de confiance. Les deux utilisateurs doivent avoir complété une identification maximale pour utiliser le service.