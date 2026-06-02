VivaTech 2026 : Quelle sera la stratégie européenne en matière d'intelligence artificielle ?

En partenariat avec VivaTech 2026, TechCrunch met en lumière les discussions essentielles qui façonnent l'avenir de l'intelligence artificielle (IA). Dans le cadre de cette collaboration, les fondateurs de nouvelles startups présenteront leurs projets via le concours VivaTech Innovation of the Year. Le gagnant aura l'opportunité de se produire en direct à Paris et d'intégrer la liste Startup Battlefield 200 lors du TechCrunch Disrupt 2026 à San Francisco. C'est ce que rapporte Techcrunch.com

La course mondiale à l'IA est souvent interprétée comme une lutte entre les États-Unis et la Chine. Cependant, sur la scène de VivaTech 2026, l'Europe propose un modèle totalement différent. Alors que la Silicon Valley vise l'échelle, la vitesse et la domination du marché, l'Europe promeut une vision équilibrée fondée sur la compétitivité industrielle et la souveraineté technologique.

Alors que les entreprises américaines se précipitent pour lancer des modèles toujours plus puissants, les décideurs européens se concentrent sur la réglementation, la transparence, la confidentialité et l'indépendance des infrastructures. Bien que les critiques affirment que cette approche freine l'innovation, les partisans soulignent que l'Europe cherche à montrer la voie en matière de gouvernance et d'éthique.

Les ambitions de l'Europe en matière d'IA sont liées aux secteurs où elle est historiquement forte : la fabrication, la logistique, la santé, la cybersécurité et les infrastructures énergétiques. Alors que la Silicon Valley se concentre davantage sur les plateformes grand public, l'Europe met l'accent sur l'IA industrielle, c'est-à-dire les systèmes complexes qui gèrent les chaînes d'approvisionnement et les réseaux de transport.